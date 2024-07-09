Переспавшая с 800 мужчинами 54-летняя бодибилдерша наконец нашла любовь

54-летняя бодибилдерша Андреа, известная в сети под псевдонимом Саншайн, переспала более чем с 800 мужчинами, прежде чем нашла любовь. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

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После развода с мужем Андреа, по ее словам, захотела найти идеального партнера. Для этого она ходила на свидания и активно занималась сексом с потенциальными избранниками. Она переспала с несколькими сотнями мужчин до того как наконец встретила своего избранника.

Бодибилдерша призналась, что долгое время переписывалась на сайте знакомств с мужчиной, который восторгался ей. Когда они решились встретиться в реальной жизни, внезапно выяснилось, что они уже много лет знакомы. Андреа впервые увидела его еще в 2015 году на соревнованиях по бодибилдингу.

«Этот человек оказался моим старым другом, но я давно его не видела, — объяснила спортсменка. — Наша связь оказалась настолько сильной, что теперь мы живем вместе. Он знает все о моей жизни и любит меня такой, какая я есть».



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