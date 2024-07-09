Интернет сделал капибар символом спокойствия и миролюбия. От некоторых видео с ними хочется немедленно затискать меланхоличную капибару, забыв о стрессах. 10 июля мир отмечает День любви к капибарам. А любить их есть за что — дружелюбные и совершенно неопасные грызуны обладают бесконечным терпением как по отношению к другим животным, так и людям, которые хотят их погладить и сфотографировать. Сегодня мы хотим поделиться пятью фактами о капибарах, которые помогут вам полюбить этих милах еще сильнее.

Капибары — самые большие грызуны

Ближайшими родственниками капибары являются морские свинки. Со всеми вытекающими последствиями, вроде прожорливости. Несмотря на родство, капибары являются рекордсменами среди всех грызунов. В длину особь может вырастать до 1,3 м, а в высоту 60 см. При этом весят капибары почти как люди, то есть около 60 кг.

Капибары травоядные и питаются травой и листьями, камышом, фруктами и сочной корой деревьев. Одомашненных капибар приводят в восторг апельсины и арбузы. В день грызуну нужно 3-4 кг пищи.

Капибары обожают воду

Капибары — единственные представители рода водосвинок, не считая их ископаемых предшественников. Они обитают в Южной Америке рядом с озерами и реками и ведут полуводный образ жизни. И не только потому, что грызунам нравится отдыхать в теплой воде, высунув над поверхностью глаза и ноздри. Кожа капибар высыхает и трескается, если животное не смачивает ее периодически.

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Но что еще важнее, в воде капибары спасаются от своих естественных врагов: питонов, орлов и ягуаров. Увидев хищника, капибары быстро прыгают в воду и отплывают подальше от берега. При необходимости они могут нырнуть, задержав дыхание на пять минут. Если выходить на берег опасно, капибары могут оставаться в воде достаточно долго и даже заснуть.

Капибары любят всех животных

В детском стихотворении Бориса Заходера есть строки «Видно, даже у зверей тот и больше, кто добрей!». Капибар это касается в полной мере — самые большие грызуны в мире по совместительству самые добрые и общительные. Капибары живут группами по 10-40 особей, а в засушливые периоды могут сбиваться в стаи на сотню капибар. В своих группах эти животные живут в мире и полном согласии, не было зафиксировано ни одного случая проявления агрессии одной капибары к другой.

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По отношению к другим зверям и даже человеку капибары тоже настроены максимально дружелюбно. Они разрешают обезьянам и птицам кататься на своих спинах, в неволе дружат с собаками и кошками, даже дикие особи с удовольствием общаются с людьми. Кстати, между собой капибары тоже общаются, используя самые разные звуки, от мяуканья и визгов до кряхтения, хрюканья и нытья.

Капибарные кафе

В Японии есть несколько кофеен, в которых на радость посетителям живут капибары. Эти заведения действуют по принципу антикафе — клиенты платят за время, проведенное рядом с животными. Получасовой сеанс стоит около 700 рублей. Этого достаточно, чтобы выпить кофе, погладить добрых пухляшей и сфотографироваться с ними.

На самом деле у капибар в японских кафе более благородная миссия, чем увеличение прибыли хозяев. Вместе с капибарами в кафе живут бездомные коты, которые ищут хозяев. Капибары привлекают толпы людей, а котики быстрее находят новый дом.

Где увидеть капибару

Капибары для России — не диковинка. В любое время увидеть их можно в зоопарках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

Московские капибары стали звездами в Telegram-канале зоопарка. Кузьма и Малая прекрасно чувствуют себя в столичных условиях и при удобном случае не стесняются размножаться. В последний раз пополнение пришло в семью капибар в конце июня — на свет появилась пара капибарят. У счастливых родителей уже пять детенышей, что делает их многодетной парой.