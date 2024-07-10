Пользователи соцсети стали массово снимать видео, как их сбивают машины

В соцсети TikTok появился новый тренд, в рамках которого пользователи снимают видео, где их сбивает автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Начиналось все довольно безобидно: пользователи выкладывали видео, как их сбивают другие пешеходы во время съемок. Однако теперь тренд трансформировался: тиктокеры стали монтировать видео, будто их сносит автомобиль», — говорится в публикации.



Ролики выглядят настолько правдоподобно, что им даже стали верить некоторые СМИ. Они публикуют новости, к примеру, о том, что на видео автомобиль сбил школьницу на выпускном.

Также в соцсети стали появляться видеоролики, которые обучают пользователей создавать «эффект ДТП».