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Пользователи соцсети TikTok стали массово снимать видео, как их сбивают машины

В соцсети TikTok появился новый тренд, в рамках которого пользователи снимают видео, где их сбивает автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пользователи соцсети стали массово снимать видео, как их сбивают машины
© Газета.Ru
«Начиналось все довольно безобидно: пользователи выкладывали видео, как их сбивают другие пешеходы во время съемок. Однако теперь тренд трансформировался: тиктокеры стали монтировать видео, будто их сносит автомобиль», — говорится в публикации.

Ролики выглядят настолько правдоподобно, что им даже стали верить некоторые СМИ. Они публикуют новости, к примеру, о том, что на видео автомобиль сбил школьницу на выпускном.

Также в соцсети стали появляться видеоролики, которые обучают пользователей создавать «эффект ДТП».

Безумный мир