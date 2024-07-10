Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

Владелец отеля в Индии нашел необычный способ отомстить постоялице за негативный отзыв. Об этом сообщает Indian Express.

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24-летняя девушка провела ночь в отеле в городе Бангалор и впоследствии написала на заведение отзыв в Google Maps. Она отметила плохое обслуживание и несоответствие условий заявленным стандартам. Отзыв увидел владелец отеля, 32-летний Ананд Шарма. Он разозлился на девушку и решил ей отомстить.

Шарма взял фото постоялицы, которое было в документах, предоставленных при регистрации, и опубликовал его на сайте для объявлений Locanto. Шарма сделал объявление «для взрослых», назвав девушку работницей эскорта, и добавил к снимку ее телефон.

Индийка начала получать звонки с соответствующими предложениями. Затем она обнаружила, что ее фото попало на сайт с объявлениями, и обратилась в полицию. После этого Шарму арестовали.

Ранее сообщалось, что 30-летний житель Германии решил отомстить бывшей партнерше, которая бросила его вскоре после рождения общего ребенка. Мужчина стал вводить годовалой дочке ртуть в ногу.