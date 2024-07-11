Акула напала на подводный дрон

Акула откусила кусок от подводного дрона, исследовавшего Большую голубую дыру. Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале исследователь Джон Митчелл.

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Митчелл и его напарник решили осмотреть дно Большой голубой дыры у берегов Белиза и опустить туда дрон с манипуляторами Fifish V6. Они знали, что в глубинах Большой голубой дыры обитают акулы, и им было интересно, как эти хищники отреагируют на дрон.

В ролике видно, как акула проплывает мимо аппарата, а затем внезапно исчезает. Операторы потеряли ее из виду, но затем, спустя всего несколько мгновений, она неожиданно появилась сбоку от дрона и набросилась на него. Дрон начал крутиться в воде, потеряв баланс.

«Акула просто напала на нас», — прокомментировал происшествие потерявший ориентацию оператор.



Хищнице удалось повредить аппарат, Митчелл с напарником подняли его на поверхность, но не смогли провести повторное погружение.

Большая голубая дыра — крупная голубая дыра, расположенная в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Она представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра. Это место стало известно благодаря французскому исследователю Жак-Иву Кусто, который включил ее в список десяти лучших мест в мире для ныряния.

Ранее сообщалось, что мужчина из Флориды упал в кишащую акулами гавань на Багамах и выжил. Он рассказал, что укусы хищников по ощущению были похожи на удары.