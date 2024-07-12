Занявшаяся оральным сексом с 400 мужчинами модель хочет найти настоящую любовь

Итальянская порномодель заявила, что решила изменить свою жизнь и уже полгода не занималась сексом. Об этом она рассказала Daily Star.

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34-летняя Паола Саулино получила скандальную славу в 2018 году, когда объявила, что займется оральным сексом с каждым, кто проголосует против закона об ограничении полномочий итальянского парламента. Закон не прошел — против него проголосовало 19 миллионов человек. Саулино заявила, что готова выполнить обещание и даже уверяла, что удовлетворила 400 мужчин.

Долгое время она зарабатывала на откровенных фото и видео на платформе OnlyFans, однако теперь утверждает, что собирается изменить свою жизнь. Саулино пожаловалась, что все продолжают относиться к ней как к порнозвезде, однако в последние полгода она занимается поисками себя, и у нее даже не было секса.

«Я хочу, чтобы года через два, максимум три, то, как я раньше зарабатывала на жизнь, осталось только воспоминанием. Я буду в том возрасте, когда эксплуатировать свое тело просто неуместно. — заявила модель. — Мне будет 37, и я решила, что это крайний срок, чтобы перестать быть глупенькой девочкой и заняться чем-то другим».



Саулино сказала, что хочет создать собственную компанию, которая будет предоставлять услуги в области связей с общественностью, стратегии развития социальных сетей и организации мероприятий. В данный момент она является пиар-менеджером швейцарского футбольного клуба, а также работает над неким проектом для «Чемпионата мира по мотогонкам Гран-при».

Кроме того, порномодель хочет найти настоящую любовь. Она отметила, что не станет встречаться с мужчиной, который захочет, чтобы она продолжала откровенные съемки. При этом Саулино признала, что без успеха на OnlyFans не могла бы и мечтать о той карьере, которую строит сейчас.

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