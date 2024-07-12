Голодный злой дух вселился в женщину и перекусил свининой

В Таиланде деревенские жители заподозрили пожилую женщину в одержимости злыми духами после того, как она во время ритуала съела сырое мясо. Об этом пишет The Thaiger.

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Каждый год в святилище медиумов бабушки Са-ард и дедушки Пиа проводят церемонию, на которой делают подношения духам и раздают милостыню монахам. Во время последнего подобного ритуала 80-летняя бабушка Са-ард принялась есть сырую свинину.

Присутствующие на церемонии приняли поедание сырого мяса за знак того, что в пожилую женщину вселился голодный дух, и испугались. Они рассказали журналистам, что пытались узнать у духа его происхождение, но тот молчал, обращая внимание только на еду.

«Даже если я не вижу духов, я верю в святилище», — объяснил свой страх очевидец, снявший произошедшее на камеру.



Один из жителей деревни подчеркнул, что их святилищу больше 100 лет. Сюда, по его словам, приходят молиться об успехах в работе и личной жизни.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке заколдовать президента. Женщину арестовали, подробности дела не разглашаются.