Британец, споткнувшись об кота, получил травмы, будто попал в жесткое ДТП

Перелом шеи и позвоночника, раздробление бёдер, кровь в лёгких и другие травмы – как правило, такой «набор» получают те, кто попадает в жёсткое ДТП. Но 59-летний житель Великобритании Крис Роули стал исключением. В больницу он попал после того, как споткнулся об кота. Так для профессионального музыканта начался «Апокалипсис Мяу».

Ночь в луже крови

Ничего не предвещало беды. Котёнок-сфинкс заигрался и вцепился в ногу своему пожилому хозяину, когда тот спускался по лестнице в доме. От неожиданности британец дёрнул ногой, желая отшвырнуть «египтянина», но потерял равновесие и пролетел вниз 14 ступенек. Некоторое время Роули провёл без сознания, а когда пришёл в себя, то понял – пошевелиться не в состоянии. Супруга пострадавшего – Джеки – в тот вечер отсутствовала дома. Женщина присматривала за детьми и вернулась в жилище только под утро. Таким образом, супругу пришлось провести в луже собственной крови почти 14 часов (телефон находился слишком далеко от «места происшествия»). Как назло женщину задержали неотложные дела, так что на помощь мужу она пришла ещё позже.

Когда же Криса доставили в клинику, то врачи диагностировали у пациента перелом черепа, шейной кости, два перелома позвоночника, множественные переломы девяти рёбер и другие травмы. Кстати, котёнок не пострадал.

С надеждой на лучшее

По данным издания The Mirror, жертва сфинкса провёл в травматологическом отделении около двух недель. Но на этом его скитания по медучреждениям не закончились. Врачи не считают Роули безнадёжным пациентом, но подчёркивают – после таких травм восстановительный период займёт не меньше года. Произошедшее отразилось на финансовом состоянии семьи, ведь из-за длительного больничного Роули пришлось забыть про гастроли. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Неравнодушные британцы, узнав, в какой ситуации оказался музыкант, организовали сбор средств. Сам же Роули признаётся – кота меньше любить не стал. Питомец по-прежнему живёт у них в доме и остаётся всеобщим любимцем.