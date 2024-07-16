Как странный запрос от фаната напугал звезду OnlyFans

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Мила Монет рассказала о самом странном запросе от фаната. Подробности она раскрыла в новом выпуске подкаста OnlyStans, доступном на YouTube.

© Lenta.ru

Монет призналась, что одними из самых странных запросов ее подписчиков на OnlyFans были просьбы прислать им ее фекалии. По ее словам, такое предложение от парней поступало ей несколько раз.

«Но я никогда этого не делала. (...) Это пугает меня, это один из немногих запросов, которые я отказалась выполнять», — подчеркнула она.



При этом модель призналась, что однажды почти согласилась на подобное предложение.

«Тогда мужчина предложил мне 10 тысяч долларов (около 877 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за это», — сказала она и добавила, что в итоге все же не выполнила этот запрос.



Ранее звезда OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.