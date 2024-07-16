В искусственном озере во Флориде «завелся» ламантин

Жители Южной Флориды внезапно обнаружили в искусственном озере на территории штата плавающего ламантина. Эксперты не смогли установить, каким образом он оказался так далеко от естественных мест обитания.

Морское животное заметили в водоеме Пемброк-Пайнс к западу от Форт-Лодердейла, примерно в 16 км от Атлантического океана. Биологи предположили, что ламантин покинул побережье, используя подземные ходы, в поисках пищи.

Известно, что ламантины могут жить как в пресной, так и в солоноватой и соленой воде. В случае недостатка пищевых ресурсов они могут совершать миграции в сотни километров.

Это весьма крупные существа. Ламантины, также известные как морские коровы, могут достигать 4 метров в длину и весить более 1300 кг. Несмотря на внушительные размеры, они способны проникать в изолированные от моря водоемы через ливневые стоки и каналы.

В районе, где заметили ламантина, под землей размещены широкие водопропускные трубы. По словам специалистов, они достаточно велики, чтобы по ним безопасно пробралась морская корова.

По словам местных жителей, в озере Пемброк-Пайнс водятся рыбы и черепахи, но ламантинов там раньше никогда не видели. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за сокращения запасов продовольствия. Цветущие морские водоросли уничтожают морскую траву, которая является основным «блюдом» ламантинов. Эти животные обычно тратят до восьми часов в день на кормление и могут потреблять от 4 до 9% массы своего тела в день, сообщает The Daily Mail.

В 2022 году ламантин отобрал доску для серфинга у отдыхающих во Флориде и попытался на ее встать. В результате инцидента никто не пострадал.