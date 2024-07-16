Пожилые женщины спугнули воров в Великобритании

На кадрах видно, как двое мужчин на скутере подъезжают к припаркованному чёрному мотоциклу. В этот момент на парковку выходят две пенсионерки, решившие вмешаться.

Одна из женщин задаёт вопрос злоумышленникам, в то время как другой пытается сломать противоугонный замок с помощью молотка, пишет Daily Mail. Однако ему не удаётся справиться с замком, после чего преступники уезжают. Вторая женщина преследует их и кричит:

«Вернитесь немедленно!».



В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось о том, как в ЮАР священник обвинил мужчину в краже из церкви аккумулятора. Событие получило широкую огласку.