Женщины влюбились в преступника «Дедпула» и попросили судью сохранить ему жизнь

В США женщины влюбились в преступника, обвиненного в расправе над двумя девушками, и написали судье письмо с просьбой сохранить ему жизнь. Об этом пишет WINK News.

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30-летнего Уэйда Уилсона прозвали «Дедпул», поскольку его имя совпадает с именем этого персонажа Marvel. После долго разбирательства большинство присяжных проголосовали за то, чтобы лишить преступника жизни. Приговор должен одобрить судья Ли Николас Томпсон, поэтому влюбленные женщины и обратились именно к нему.

«Как человек, которому небезразлична судьба Уэйда, я глубоко задумалась о серьезности ситуации и последствиях вашего решения», — написала жительница штата Калифорния.



Она попросила судью отменить приговор присяжных и заменить его на пожизненное заключение. Мать двоих детей из Канады также отметила, что «Дедпулу» лучше оставаться в тюрьме.

«Если отвлечься от татуировок и посмотреть на структуру его лица, то после пребывания в тюрьме и приема лекарств он стал выглядеть здоровее», — отметила она.



Еще одна женщина напомнила Томпсону о нестабильном психическом состоянии Уилсона.

Кодекс поведения судей запрещает рассматривать отдельные сообщения, которые им направляют без присутствия сторон, вовлеченных в рассматриваемое дело. Томпсон никак не прокомментировал полученные письма. Он вынесет Уилсону окончательный приговор 23 июля.

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