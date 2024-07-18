Две девушки занялись «сексом» с обнаженной статуей

Пикантный инцидент случился в историческом районе Флоренции Борго-Сан-Якопо. По сведениям СМИ, две туристки вызвали бурную реакцию в соцсети, опубликовав кадры с имитацией полового акта. Их "партнером" оказалась копия оригинальной бронзовой статуи Вакха, созданной скульптором Джамболонья в 1560-х годах.

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Две иностранки забрались на статую в итальянской Флоренции, после чего начали снимать на камеру неподобающие действия с памятником. Поведение женщин возмутило местных жителей.

Пикантный инцидент случился в историческом районе Флоренции Борго-Сан-Якопо. По сведениям СМИ, две туристки вызвали бурную реакцию в соцсети, опубликовав кадры с имитацией полового акта. Их "партнером" оказалась копия оригинальной бронзовой статуи Вакха, созданной скульптором Джамболонья в 1560-х годах.

Девушки забрались на памятник, после чего начали снимать происходящее на камеру. Неизвестная женщина, одетая в джинсовые шорты и черную футболку, прижималась ягодицами к бронзовой твердыне. Также в кадр попала вторая иностранка, которая встала на колени перед статуей, имитируя половой акт. Самым безобидным оказался кадр, где одна из туристок целует скульптуру обнаженного Вакха.

Поведение иностранных гражданок, устроивших "сексуальную" фотосессию, вызвало возмущение местных жителей. Некоторые из них призвали власти отправить туристок в тюрьму. Также жестких мер потребовали и местные чиновники за подобное неуважение к памятникам. Об этом пишет издание Daily Mail.