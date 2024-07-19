Самый масштабный компьютерный сбой в истории вызвал хаос по всему миру

Из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows 19 июля десятки тысяч пассажиров скопились в аэропортах по всему миру, перестали проходить банковские операции, а больницы отправляют пациентов домой. «Лента.ру» решила разобраться, как люди в пострадавших странах отреагировали на случившееся.

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Компьютеры с Windows по всему миру начали выдавать «синий экран смерти»

Первые сообщения об отключении тысяч компьютеров от интернета начали приходить из Австралии: «синий экран смерти», свидетельствующий о критических ошибках, стали показывать табло в аэропортах. Вскоре о серьезных проблемах заговорили по всему миру.

Под удар попали крупнейшие авиакомпании США American Airlines, United и Delta. Всего было отменено более тысячи рейсов и перенесено еще более полутора тысяч. Многие пассажиры жаловались, что застряли внутри самолетов на летном поле после приземления.

Также появилась информация о сбоях в работе платежной системы Visa компании ADT security, которая обеспечивает работу систем безопасности тысяч предприятий в США, и крупнейшего интернет-магазина Amazon.

В аэропортах начали выдавать рукописные посадочные талоны

Крах компьютерных сетей в аэропортах привел к тому, что там начали выдавать пассажирам посадочные талоны, выписанные от руки.

Индиец Акшай Котари выложил на своей странице в социальной сети X снимок уникального документа. «Сбой Microsoft / CrowdStrike прошелся по большинству аэропортов Индии. Сегодня мне выдали рукописный посадочный талон», — написал он.

Журналист Daily Star Лейла Николсон рассказала, что столкнулась с такой же проблемой в лондонском аэропорту Лутон и не смогла улететь на отдых.

Авиакомпания сообщила, что пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы онлайн из-за глобального сбоя и могут сделать это вручную в аэропорту, что приводит к куда более длинным очередям Лейла Николсон журналист Daily Star



Социальные сети заполнены фотографиями и видео, на которых тысячи людей стоят в огромных очередях к стойкам регистрации в аэропортах по всему миру.

Глобальный сбой вызвал хаос в больницах

Вскоре медики со всей планеты начали писать в социальных сетях и на форумах, что в больницах на всех континентах отключились компьютеры, а службы экстренной помощи перестали принимать звонки.

Я парамедик в Канаде. Наша больница только что вырубилась CriticalFolklore пользователь Reddit



Другой врач под ником 6ft5 написал из Австралии: «Мы отменили операции. Не можем посмотреть рентгеновские снимки. Полное дерьмо». Ему вторит Halospite: «Говорит радиология: мы их и делать не можем».

У нас вырубился приемный покой, когда мы лечили инфаркт. Служба 911 не работает во всем штате. Некуда направить людей, потому что соседние больницы тоже отключены jmcgough пользователь форума Hacker News из штата Канзас, США



Сбой затронул тысячи компьютеров Национальной системы здравоохранения Великобритании. Как пишет The Guardian, больницы вынуждены отправлять домой пациентов, которые пришли на прием, и оказывать помощь только в неотложных случаях. «Сбой не дает нам получить доступ к необходимой информации о пациентах, заказывать анализы, назначать нужное лечение», — заявила профессор Камила Хоторн из Королевского колледжа врачей общей практики.

В британском графстве Суррей из-за отключения компьютеров не смогли провести лучевую терапию раковым больным.

Я хожу на лечение каждую пятницу, но сегодня с утра мне позвонили и сказали: «Не приходите сегодня, мы вас вызовем». Мое лекарство делают в лаборатории, а там стояла Windows, поэтому нет никаких лекарств Софи жительница Болтона, онкобольная



По данным информационного агентства PA Media, только в Англии около 3,7 тысячи врачей не смогли нормально работать. Также сообщается о перебоях в работе аптек, так как сотрудники не могут выдавать рецептурные препараты из-за отключения компьютеров.

Отключились компьютеры в закусочных и даже гоночные автомобили

Сбой в работе Windows затронул не только крупные сети аэропортов и медицинских учреждений. Пользователи из Австралии сообщили о перебоях в работе сети быстрого питания KFC.

Кое-кто сравнивает произошедшее с апокалиптическими сценами из голливудских фильмов про супергероев.

Здесь, на Филиппинах, будто Танос пальцами щелкнул. Половина моей конторы не работает из-за «синего экрана смерти». Началось в 14:00 и продолжается до сих пор. Ну и пятница agent_bucky пользователь Reddit



С проблемами в работе столкнулись даже техники чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1». Компьютеры команды Mercedes отключились перед началом тренировки. Представитель команды заявил, что приходится вручную приводить в чувство каждую машину.

Это самый невероятный сбой, что я когда-либо видел. У моей жены компьютер выдал «синий экран смерти». Я говорю: «Дорогая, об этом ты прочтешь завтра в новостях. Не думаю, что у начальника будут к тебе претензии». Я почувствовал себя полицейским из «Темного рыцаря: Возрождение легенды», который говорит новичку: «Сегодня вечером ты увидишь шоу» wylew пользователь Reddit



Региональный директор компании Microsoft, эксперт в области кибербезопасности Трой Хант уже назвал случившееся самым крупным IT-сбоем в истории.