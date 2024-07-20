В Волгограде обнаженный мужчина своим видом напугал прохожих

В объектив камеры попал странный пенсионер, одетый в одни носки.

Внимание жителей Волгограда привлек мужчина, который вел себя неадекватно, решив раздеться прямо на улице на глазах прохожих. Пожилой человек остался в одних носках и шлепанцах. Действо происходило в вечерние часы в людном месте областного центра – рядом с памятником комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили тг-каналы.

Опубликованное видео запечатлело, как мужчина снимает с себя одежду и внимательно ее рассматривает. Причины такого странного поведения остались загадкой, не исключено, что он находился под воздействием алкоголя.

Поведение волгоградца вызвало бурную реакцию жителей, которые активно обсуждали случившееся в соцсетях.