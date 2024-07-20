Женщина из Италии сыграла необычную свадьбу

Издание Il Messaggero написало о крайне странном инциденте, произошедшем в Италии.

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Одна из местных жительниц задумала организовать свадебную церемонию и даже обратилась для этого к священнику.

Однако в ходе беседы женщина не рассказала, с кем будет венчаться. Священнослужитель утверждал, что она не дала никаких точных данных о предполагаемом будущем супруге. Здесь представитель церкви понял, что что-то не так.

В день бракосочетания невеста прибыла одна. В церкви в небольшой деревне в живописной области Апулия ее ожидали в компании своего возлюбленного.

«Все было готово: цветы, музыка, прием. Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели, что она приехала одна, это было душераздирающе», - отмечают очевидцы.



Как объяснил священник, невеста не могла говорить и только плакала, а также была удивлена, узнав, что жених не появился на свадьбе.