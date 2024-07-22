Женщина выиграла иск против покашлявшего на нее босса

Работодателю пришлось заплатить бывшей сотруднице компенсацию из-за кашля во время пандемии. Об этом пишет The Guardian.

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62-летний житель Британии Кевин Дэвис, владелец дилерского автосалона и агентства недвижимости Cawdor Cars in Newcastle Emlyn, в 2020 году начал публично осмеивать подчиненную за то, что она рассказывала коллегам, что опасается за свое здоровье. Женщина просила их соблюдать дистанцию, потому что страдала от псориатического артрита и аутоиммунного заболевания. Тогда Дэвис демонстративно и громко кашлянул в ее сторону и назвал ее поведение «смехотворным». Инцидент произошел всего за неделю до объявления локдауна и официального начала пандемии COVID-19.

Женщина, которая проработала в компании Дэвиса три года на разных должностях, уволилась через три месяца после инцидента. До этого она неоднократно возвращалась к конфликту и жаловалась на поведение покашлявшего в ее сторону Дэвиса. По ее словам, решение об уходе было, в частности, продиктовано враждебным отношением со стороны коллег и начальства. Покинув компанию, она подала иск против работодателя. Выслушав стороны, судья пришел к выводу, что претензия женщины справедлива. Он постановил, что компания и бывший босс должны выплатить ей коменсацию за моральный ущерб и вынужденное увольнение в сумме около 26 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Женщина посчитала справедливым, что она выиграла процесс.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. При этом все эти годы она получала зарплату.