Скандальная порномодель решила устроить вечер бесплатного секса для всех желающих

Австралийская порномодель заявила, что достаточно разбогатела, чтобы предложить бесплатные услуги эскорта для тех, у кого на них нет денег. Об этом она рассказала Daily Star.

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25-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте, а потом устроила секс-тур по Великобритании.

В беседе с изданием она заявила, что 22 июля снимет комнату в хостеле Bunk Surfers Paradise в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, и «воплотит мечту некоторых об эскорте» бесплатно.

«Раньше я получала много сообщений от туристов и молодых людей, которые не могли позволить себе эскортницу. Поэтому я подумала, что неплохо было бы подарить им эту услугу теперь, когда я разбогатела», — заявила Блю.



При этом австралийка выдвинула единственное условие: секс с желающими будет записан на видео, а потом выложен в сеть.

Ранее Бонни Блю анонсировала новый секс-тур по Великобритании в сентябре. В ходе поездки она собирается «развлечь скучающих мужей».