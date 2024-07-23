Мужчина выгулял трехметрового питона на улице города

Житель Подмосковья решил выгулять своего домашнего питона. Видео появилось в Telegram-канале «Москва/Новости 24».

© Мослента

На кадрах видно, как крупная рептилия ползает на улице. Одна из прохожих, сделавшая кадры с питоном, спросила у мужчины о размерах змеи.

Ранее сообщалось, что житель Красногорска забрал домой найденного в подъезде тигрового питона. Он обнаружил рептилию в подъезде многоэтажки на 12 этаже. Змея ползала в поисках дома, поэтому мужчина решил приютить ее у себя.