В США попросили не фотографироваться с депрессивным медведем

Полиция штата Флорида, США, предостерегла жителей от взаимодействия с депрессивным черным медведем, замеченным на обочине дороги. Об этом сообщает The Guardian

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Черный медведь с грустным видом поселился на шоссе 98 в округе Уолтон и сразу стал привлекать к себе внимание проезжающих автомобилистов.

«Зеваки пытались сделать селфи с медведем, но он был явно не в настроении фотографироваться», — отметил офис окружного шерифа в социальных сетях.



Представитель шерифа добавил, что из-за любопытных людей зверь начал испытывать стресс. Он попросил не приближаться к медведю, так как тот может проявлять агрессию.

Рейнджеры из Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида (FWS) приехали на место, где видели медведя, однако к тому времени он уже ушел в лес. Сотрудники FWS предположили, что медведь просто перегрелся, поэтому и выглядел так растерянно и угрюмо.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии медведь забрался в машину отправившейся на озеро семьи и испражнился внутри. Семейство считает, что животное залезло в автомобиль за блинами и сиропом, которые они ели на завтрак.