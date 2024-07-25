В Японии турист нашел в горах 40-летнюю банку кока-колы и выпил ее

Занимающийся горным туризмом мужчина забрал 40-летнюю банку кока-колы с горы Кита в Японии и решил попробовать ее содержимое. Об этом пишет Jam Press.

© Lenta.ru

Мужчина, известный в сети как Тори-чан, рассказал, что нашел нераспечатанную банку на горном маршруте в снегу. Он определил, что она была произведена в 1980-х годах. Тори-чан забрал банку домой, чтобы попробовать ее содержимое.

Дома мужчина на видео снял, как открывает старую банку. Он отметил, что напитку удалось сохранить цвет и газированность.

«Я ожидал, что выльется какая-нибудь странная жидкость, но она выглядела как обычная кола, поэтому я выпил ее», — рассказал Тори-чан.



По его словам, вкус 40-летней кока-колы был совершенно обычным, что его удивило.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая сломал самую прочную кость в организме из-за кашля. Оказалось, что плотность его костей снизилась из-за избыточного употребления кока-колы, которая мешает организму правильно усваивать кальций.