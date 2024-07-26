Скандальной порномодели не дали заняться сексом с бедняками в хостеле

Скандальной австралийской порномодели Бонни Блю не дали устроить вечер бесплатного секса для всех желающих. Об этом сообщает Daily Star.

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20 июля Блю заявила, что достаточно разбогатела, чтобы бесплатно предоставить услуги эскорта желающим. Она сказала, что 22-го июля снимет комнату в хостеле Bunk Surfers Paradise в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, и воплотит мечту небогатых мужчин о сексе с профессиональной эскортницей. При этом австралийка выдвинула единственное условие: секс будет записан на видео, а потом выложен в сеть.

В интервью Daily Star Блю рассказала, что забронировала сразу три комнаты для своей акции. Желающих принять участие в съемках, по словам модели, было очень много. Однако, когда она приехала в хостел, сотрудники узнали ее и выгнали. «Я заплатила за три отдельные комнаты, с меня взяли деньги, а потом выгнали, даже не дав заселиться!» — возмутилась австралийка.

При этом она отметила, что в хостеле был аншлаг из-за желающих встретиться с ней. «Они должны были благодарить меня, а не выставлять за двери», — сказала Блю.

Однако неприятный инцидент не расстроил порномодель. Вместе с поклонниками она отправилась в соседний отель и провела акцию там, заработав крупную сумму.

Ранее Бонни Блю анонсировала новый секс-тур по Великобритании, который начнется 10 сентября. В ходе поездки она собирается «развлечь скучающих мужей» в нескольких городах.