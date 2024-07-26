Пес-самокатчик был замечен в городе

В Москве на видео засняли собаку, которая вместе с хозяином едет на электросамокате. Кадры разместил Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Интересно, а это считается за езду на самокате вдвоем?», — говорится в публикации.



На кадрах видно, что собака стоит на задних лапах, а передними «держится» за самокат. Сзади нее расположился хозяин. Примечательно, что электросамокат едет довольно быстро.

До этого в Мурманске кот случайно спровоцировал ДТП на пешеходном переходе и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что кот хотел перейти дорогу по зебре, но испугался и начал бегать по переходу. Перед ним резко остановился автомобиль Renault. Спустя несколько секунд в машину врезался водитель мотоцикла Honda. По данным СМИ, он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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