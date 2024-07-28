Женщина вызвала полицию из-за несуществующего медведя

В Ломоносовском районе Ленобласти местная жительница заявила в полицию о нападении медведя, услышав крики ребенка из леса. Об этом сообщает портал «Патрульный Петербурга».

© Газета.Ru

Инцидент произошел возле деревни Петровское, на обочине дороги припарковались два автомобиля. Один был пустой, во втором находились мужчина и женщина. Пассажирка вышла на дорогу и услышала доносившиеся из леса крики женщины и ребенка.

Россиянка решила, что на грибников напал медведь и обратилась в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и охотоведы.

Когда нашелся владелец припаркованного авто, то оказалось, что никакого медведя не было. Житель Приморского края рассказал, что вместе с женой и ребенком собирал грибы, когда младшего члена семьи укусила пчела, туристы отправились в аптеку за медикаментами. В ходе обхода леса охотоведы следов медведя не обнаружили.

Ранее россиянка попала в реанимацию после укуса осы на балконе.