Смертельный секс: нестандартные фантазии убили затейников

Выражение «разнообразие в сексе» каждый понимает по своему. Для одних — это обычная смена партнера, для других — романтичная ночь в бунгало у океана. Сложно назвать все возможные варианты, так как современный мир становится все более терпимым к нестандартным сексуальным предпочтениям. Однако в некоторых случаях желание разнообразить сексуальную жизнь может привести в самым печальным последствиям.

Все мы знаем, что опасности, подчас смертельные, подстерегают нас практически каждую минуту. Дорожные происшествия, несчастные случаи в быту и на производстве, преступления, проблемы со здоровьем — список можно продолжать долго. Даже такое приятное явление как секс, способно лишить жизни, особенно если не знать чувства меры.

Мы собрали 8 случаев, когда любовные утехи закончились смертью поражающей своей нелепостью.

1. Затейник Кеннет Пиньян

В большинстве стран мира секс с животными, мягко говоря, порицаем, причем кое-где вплоть до криминальной ответственности. Но один из инженеров компании «Боинг», Кеннет Пиньян, предпочитал именно такой способ отдыха, причем назвать его активным удастся вряд ли.

Авиастроитель любил заниматься анальным сексом с жеребцами, причем в пассивной роли и записывая происходящее на видео. В один злосчастный день Кеннет со своими коллегами-зоофилами прокрался в чужую конюшню и занялся сексом с арабским скакуном.

Как оказалось, это был вовсе не его день, так как что-то пошло не так и конь просто порвал любителю острых ощущений кишечник. Не желая афишировать свое экстравагантное хобби, Пиньян затянул с обращением к медикам и через пару дней умер по пути в реанимацию.

2. Трое в спальне, считая собаку

Печально закончился сексуальный эксперимент для женщины из Ирландии, матери 4 детей, которую любовник уговорил пригласить в постель третьего. Еще одним участником оргии стала немецкая овчарка, которую одолжили через специфический форум у одного извращенца.

Эксперимент с животным закончился печально — как оказалось, у ирландки тяжелая форма аллергии на собачью шерсть, и даже расторопная европейская скорая помощь не успела спасти женщину от анафилактического шока и последовавшей за ним смерти. Есть в этой ситуации и плюсы — собака в этой неприятной истории не пострадала.

3. Утопленники Ричард и Анита

Ричард Лэнг и Анита Хэролд, как многие в наши дни, имела проблемы с местом для встреч. Поэтому, чтобы не тратиться на отель, молодая пара решила уединиться на природе. Как это уже не раз случалось, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт, молодые люди использовали в качестве плацдарма для секса заднее сиденье автомобиля.

Однако в этот раз место для горячего соития было выбрано крайне неудачно. Автомобиль был припаркован у водоема и, очевидно, не стоял на «ручнике». От возни в салоне автомобиль покатился и упал в воду вместе с влюбленными. Анита и Ричард не смогли или не успели открыть двери и покинуть вовремя авто и оказались в ловушке на глубине. Короче, все умерли.

4. Футболист Буженау с девушкой — еще одна смерть в автомобиле

Снова двойной смертельный случай и опять не без участия автомобиля. Румынский футболист Буженау со своей пассией не слишком хотели афишировать свои отношения, поэтому занялись сексом в автомобиле, который, ко всему прочему, стоял в гараже.

Чтобы было теплее, спортсмен не заглушил двигатель своего авто, при этом не забыв тщательно закрыть ворота гаража. Итог вполне закономерен — оба партнера погибли от отравления выхлопными газами

5. Как оборудование подвело Саймона Берли

Профи всегда проверяют оборудование перед каждым использованием. Это касается альпинистов, дайверов, врачей и даже военных. Очевидно, что ценителям БДСМ также не мешало бы проверять свой инвентарь перед «играми». Эффектная «госпожа» в нацистской форме удавила своего партнера Саймона Берли из-за обычной халатности.

Играя в повешение, пара делала все максимально реалистично, и все было приготовлено заранее, в том числе нож, чтобы вовремя перерезать петлю. Однако никто не догадался проверить основное — остроту лезвия, поэтому, пока «фюрер» в кожаных стрингах пилила тупым ножом веревку, ее партнер Саймон благополучно скончался.

6. Полет с высоты Брендта Тайлера и Челси Тамблстоун

Студенты из Южной Каролины, Брендт и Челси, решили провести ночь так, чтобы она запомнилась. Для занятий любовью пара выбрала крышу повыше, чтобы быть ближе к звездам. Но погода подвела и крыша была мокрая, поэтому прямо во время секса парень и девушка соскользнули к ее краю и упали вниз.

Так как дело было ночью, то никто не обнаружил романтиков, получивших тяжелые травмы, и они пролежали на асфальте до утра. Когда утром их случайно обнаружил таксист, было слишком поздно — оба умерли в тот же день в госпитале.

7. Кирстен Тейлор — жертва бытового электричества

Семейная пара Тоби и Кирстен Тейлор вели размеренный образ жизни и никогда не были замечены в каких-либо излишествах, тем более половых. Поэтому, когда полиция приехала по вызову Тоби и увидела труп Кирстен в ванной, то версия супруга про неаккуратное обращение с феном должна была их полностью устроить.

Но офицеров полиции сразу смутили следы электрических ожогов на груди покойницы, которые получить при помощи фена было невозможно. Как оказалось, пара любила экспериментировать с электричеством, и последней идеей новаторов было использование тока из бытовой розетки. Совсем не удивительно, что контакт тела и оголенного провода в районе грудной клетки оказался фатальным.

8. Ивон Н и неудачный эксперимент с кокаином

Жительница Германии Ивон Н умерла в 37 лет от передозировки кокаином в квартире своего друга. Этот некролог не заинтересует никого, так как такая смерть является вполне обычной. Но, если углубиться в детали, можно узнать об этом случае много интересного — оказывается, наркотик попал в организм женщины не совсем обычным способом.

Передозировка произошла из-за того, что любовник Ивон, доктор Дэвид Нидербихлер, уговорил ее на не совсем медицинский эксперимент. Врач обильно сдобрил свой половой орган кокаином, после чего у пары произошел незащищенный оральный секс. Как видно доктор из Дэвида так себе, раз он не смог правильно выбрать дозу для пациентки.