Медведь вынес из гостиницы мусорный бак и украл дыню

В Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника «Шульган-Таш».

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Выяснилось, что животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы. Заметив его, сотрудники обратились к госинспектору, который находился на дежурстве. Он прогнал медведя, и тот побежал в сторону леса, заглянув по пути в гостиницу. Оттуда он вынес мусорный бак и украл половину дыни.

Отмечается, что любопытный медведь неоднократно был замечен в заповеднике. В связи с этим администрация природного комплекса призывала посетителей не подкармливать его.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области медведь увидел рыбаков, проверил все их вещи и взял у них печенье. После этого он отошел за палатки, сел под дерево и стал спокойно поедать лакомство.