«Апокалиптичный» рой стрекоз разогнал отдыхающих на пляже

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Рой стрекоз напугал посетителей пляжа в штате Род-Айленд, США. Об этом сообщает телеканал WCVB.

Житель Массачусетса Стефани Мартин отдыхал с друзьями у воды, когда увидел множество приближающихся стрекоз. По его словам, вместе насекомые были похожи на черное облако. Другой отдыхающий назвал нашествие стрекоз апокалиптичным.

«По ощущениям это длилось вечность, но скорее всего прошло только две-четыре минуты», — поделился впечатлениями один из посетителей пляжа.



Согласно рассказам очевидцев, когда летающие насекомые заполонили пляж, звук, который они издавали, был похож на шум в аэропорту. Они подчеркнули, что стрекозы не были агрессивны и могли врезаться в кого-то только из-за того, что не знали, куда им лететь. Несмотря на это, половина посетителей поспешили покинуть берег.

Специалист по насекомым-опылителям рассказал, что с конца июля до середины октября длится ежегодная миграция стрекоз. Он заверил, что они не опасны для людей и их не стоит бояться.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас 13-летний мальчик хотел спрятаться от осы, прыгнул в мелкий бассейн и сломал позвоночник. Шансы на выздоровление есть, однако не исключено, что он останется парализован до конца жизни.