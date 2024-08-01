Эскортник из Африки рассказал о «незабываемых» свиданиях с Бербок

Жиголо из Африки по имени Кингсли сообщил о свиданиях с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

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Мужчина до этого работал гидом, последние пять лет он оказывает интимные услуги женщинам из Европы, большинство из которых занимают руководящие посты. В интервью Daily Post он поделился историей об одной из своих самых незабываемых клиенток. Жиголо рассказал, что среди них есть одна, которая «выделяется среди всех остальных».

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— Если я не ошибаюсь, она министр из Германии, — сказал Кингсли, не назвав ее имени.



Мужчина познакомился с ней в декабре 2022 года во время ее приезда в столицу Нигерии Абуджу. Он запомнил, что она участвовала во встрече на высшем уровне и была в малиновом платье.

— Мы хорошо провели вечер, поговорили, а затем она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена, — рассказал эскортник.



По его словам, они провели с ней «удивительную, фантастическую ночь», после чего она ушла.

Через полгода она опять связалась с ним и спросила, сможет ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). Жигало отметил, что «из-за характера ее работы» их свидания случаются лишь два раза в год.

В последний раз он встречался с ней меньше недели назад в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Она позвонила ему в начале июля и спросила, может ли он забронировать место, «где мы могли бы хорошо провести время без перерывов». Во время встречи женщина рассказала ему о своем визите в Сенегал и «о напряжении, которое испытывает во время работы».

Журналисты издания Zeitgeschenen изучили заграничные поездки Бербок и выяснили, что она несколько раз посещала страны Африки, в том числе Абуджу в декабре 2022 года. Также благодаря фото можно увидеть, что в Нигерии глава МИД была в малиновом платье.

— Интервью дает возможность предположить, что Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке, — написали авторы статьи.



Бербок нужно оставить свой пост в связи со скандалом вокруг незаконной выдачи виз мигрантам. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.