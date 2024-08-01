52-летняя женщина развелась и сходила на свидания со 150 женатыми мужчинами

52-летняя Британка Элизабет Хил прожила с мужем 25 лет, после чего он бросил ее ради более молодой женщины. После развода женщина похудела и радикально изменила жизнь, пишет Metro.

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Хил развелась с мужем в 2010 году. Она долгое время не могла найти себе партнера. Проблемой стал и лишний вес, с которым женщина боролась с юности. Катализатором перемен стал обидный комментарий сына, который сказал, что мать выглядит «низкой и коренастой». Женщина пришла к выводу, что, если не будет удовлетворена тем, что видит в зеркале, неуверенность помешает ей найти любовь. В итоге Хил похудела с помощью препарата, сходного по действию с популярным у голливудских звезд «Оземпиком».

«Люди стали заваливать меня комплиментами. Моя уверенность взлетела под потолок, я чувствовала, что жизнь возвращается», — отметила женщина.



Она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и за 14 лет сходила на свидания со 150 партнерами.