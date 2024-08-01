69-летний вдовец нашел любовь по переписке и лишился дома

Пожилой мужчина из Великобритании потерял дом и лишился всех накоплений из-за романа с мошенницей. Об этом пишет Daily Mail.

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69-летний британец Родрик Лодж, бывший работник скорой помощи, потерял жену, с которой прожил в браке 25 лет, в 2023 году. Погоревав, мужчина решил попробовать найти новую любовь. До пенсии Лодж некоторое время работал в Кении, его знакомая Мэри из Найроби предложила познакомить его с одинокой подругой по имени Анита. Вдовец стал переписываться с женщиной через мессенджер. Она рассказала ему, что руководит косметической компанией и под ее началом работает около 30 человек.

Со временем переписка Лоджа с Анитой становились все более страстной, женщина даже посылала ему свои обнаженные снимки. Вскоре они решили вместе поселиться в Кении и построить там дом. Пенсионер стал отправлять возлюбленной деньги на строительство, покрывать ее медицинские расходы и расходы на учебу. Хотя Анита присылала ему фотографии со стройки, они ни разу не общались по видеосвязи.

В декабре 2023 Лодж купил билет до Найроби, однако Анита не встретила его в аэропорту. Она объяснила, что находится в другом городе и не может приехать. При этом она продолжила просить у Лоджа деньги на срочные расходы. В итоге мужчина вернулся в Великобританию ни с чем. Лишь потратив все свои накопления и потеряв доступ к счетам из-за овердрафта, Лодж понял, что его обманывали, и обратился в полицию и к юристам.

Поскольку он больше не в состоянии оплачивать коммунальные счета, сейчас он живет в отеле, предоставленным советом города Гилфорд, где он прожил большую часть жизни.

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