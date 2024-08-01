Мыльная опера: зумеры нашли применение своему жиру

В США 23-летний гражданин продемонстрировал уникальный пример безотходного производства. Молодой человек сварил мыло из своего жира, а процесс записал на видео – видимо, желая удивить подписчиков в соцсетях.

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Своими руками

На протяжении многих лет молодому американцу не давали покоя лишние килограммы. Избавиться от них он решил не в спортзале и не сидя на всевозможных диетах, а в клинике, сделав липосакцию. Но выкаченный жир парень не отдал врачам. Веществу он нашёл более рациональное применение.

Тиктокер решил «растопить свои остатки», то есть сварить мыло, а приготовление снимал на видео. К жиру блогер добавил щёлочь, лепестки роз и эфирное масло для запаха. Подписчикам американец признался – давно хотел делать мыло, а поэтому просто не мог отдать медикам «отличный жир».

В заключение похудевший зумер продемонстрировал результат своих трудов. Мыло отлично пенилось, приятно пахло (со слов автора видео) и справлялось с главной задачей – смывало грязь с рук.

Мыльная опера

Данный тренд в США только-только набирает обороты. Ранее мыло из собственного жира сварила американка, а полученный продукт презентовала бывшему парню. Точнее – его матери.

Дама призналась, что никогда не нравилась потенциальной свекрови. Та считала её лентяйкой (мол, в доме постоянно грязно и царит беспорядок), да ещё и не красивой – из-за лишнего веса. Как известно, вода камень точит, вот парень и расстался с неугодной для мамы девушкой. Но бывшая не растерялась. Она сделала косметическую операцию, избавилась от килограммов, а из полученного жира сварила мыло.

Средство она отправила семье экс-бойфренда в качестве прощального подарка.