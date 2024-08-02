Из тела мужчины извлекли живого 66-сантиметрового угря и лимон

Во Вьетнаме в теле мужчины, жаловавшегося на спазмы живота, нашли живого 66-сантиметрового угря и целый лимон. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание.

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31-летний индиец обратился в больницу из-за болей в животе. Чтобы понять их причину, врачи сделали рентген и обнаружили на снимках угря. Он пытался выбраться из тела мужчины, поэтому начал грызть толстую кишку, что и вызвало боль. Сначала медики пытались извлечь угря через анус пациента с помощью зонда, но не смогли это сделать. Оказалось, что в его заднем проходе находился лимон, мешавший проведению операции.

Хирургам пришлось разрезать брюшную полость мужчины, чтобы достать морское существо. После они извлекли лимон. Несмотря на все усилия хирургов, мужчине придется до конца жизни пользоваться калоприемником для стомы.

Заместитель директора ханойской больницы, где проходила операция, отметил, что местные врачи извлекали из анусов пациентов много необычных вещей, но живое существо — впервые. Он предупредил, что угри слишком опасны, чтобы вводить их в задний проход ради получения удовольствия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш врачи провели операцию по извлечению бутылочной тыквы из заднего прохода пациента. Он отказался объяснять, каким образом тыква оказалась в его прямой кишке.