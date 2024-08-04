Любил Гитлера и съедал сердца: что известно о пензенском маньяке

В городе Белинском Пензенской области начали пропадать мужчины. Их расчлененные останки находили в разных местах. В части убийств признался местный житель, у которого врачи выявили ментальные нарушения. Однако после его задержания преступления продолжились. Маньяк убивал своих жертв молотком, обезглавливал и съедал их сердца. Как его арестовали — в материале NEWS.ru.

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Когда в Белинском появился маньяк

Белинский находится на западе Пензенской области, в нем проживают около 8 тысяч человек. В 2009 году местных жителей окутал ужас, поскольку они начали находить человеческие черепа и кости бесследно исчезнувших мужчин.

Сначала полиция задержала невиновного человека по подозрению в нескольких убийствах, совершенных осенью 2010 года. Им оказался инвалид с ментальным расстройством Александр Жуплов, которого считали «городским сумасшедшим».

По оперативным данным, мужчину видели вместе с одним из погибших в день его исчезновения. На допросе Жуплов признался в убийстве нескольких человек. В декабре 2011 года суд признал его виновным, но освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение. Жуплова выпустили на свободу только после того, как настоящий убийца дал признательные показания.

Как арестовали серийного убийцу

Полиция случайно вышла на след маньяка. В одну из январских ночей 2012 года злоумышленник разбил окно в местном хозяйственном магазине и вынес оттуда два длинных ножа, набор сверл и девять с лишним тысяч рублей. Продавцов и полицейских удивила такая странная избирательность преступника.

«В магазине было чем поживиться. "Для дома — для семьи" можно было прихватить, например, электрические лампочки, мотки провода, разнообразный электроинструмент — в общем, что-то такое, что легко обменять на водку или продать за полцены. Скромность запросов вора удивляла. Вызывал нехорошие подозрения его интерес к большим ножам», — рассказывал исследователь криминала Алексей Ракитин.



Оперативники начали разыскивать людей, кто мог интересоваться холодным оружием или ранее был задержан с ним. В их поле зрения попал 23-летний Александр Бычков. На следующий день после кражи молодого человека заметили в питейном заведении рядом с ограбленным магазином. При нем оказался нож.

Вначале Бычков отрицал свою причастность к ограблению. Когда полицейские акцентировали внимание на украденных ножах, он сознался в преступлении. Стражи порядка нашли похищенное и раскрыли дело. Впоследствии молодой человек стал рассказывать следователям о других преступлениях. Он признался в совершении девяти убийств и показал дневник с описанием расправ.

В 2013 году Бычкова приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас он отбывает срок в колонии особого режима № 5 на острове Огненный в Вологодской области, известной как «Вологодский пятак».

Что известно о маньяке

Бычков родился в семье комбайнера. Отец будущего маньяка в возрасте 40 лет покончил жизнь самоубийством.

«Я рос в неблагополучной семье. Отец сначала выпивал очень сильно, потом и мать стала, особенно когда он ушел (мне тогда было лет 12). Отец вскоре покончил с собой. Жалко его, конечно... А к матери ходили собутыльники-ухажеры. Она то с одним, то с другим, ругалась с ними часто. Но я в ее личную жить не лез», — рассказывал Бычков в интервью журналистке Еве Меркачевой.



С ранних лет он пристрастился к спиртному. В 2011 году, как отмечает Ракитин, будущий маньяк «пил уже очень много», водку — ежедневно. Бычков находился на второй стадии алкоголизма. С детства он трудился подсобным рабочим в лагере отдыха и грузчиком на маслозаводе, копал соседям огороды. Одно время Бычков числился вахтером в районной администрации, а на момент ареста мыл автомобили. Кроме того, он воровал металл и продукты, но не состоял на учете в полиции.

Бычков вспоминал, что воспитывался в атмосфере семейного насилия:

«Мать меня била. Видели старые кипятильники, у которых провод с палец толщиной? Вот им 50 ударов, а пикнешь — еще прибавят. От такого только злее становишься».



Несмотря на тяжелые условия жизни, будущий убийца мечтал стать космонавтом. Затем он хотел пойти в спецназ, но понял, что это невозможно из-за его субтильного телосложения.

«Вес когда пытался набрать, самое большое, что получилось, — до 56 килограммов. Какой спецназ? Не возьмут такого. Но я все равно тренировался. Холодное оружие люблю, на воле метал ножи», — вспоминал Бычков.



Бил брата по-звериному

В 2007 году Бычков отучился в ПТУ на слесаря по ремонту сельхозмашин, после чего поступил в местное педагогическое училище. Тем не менее он взял академический отпуск из-за того, что его младшему брату понадобился уход. Мальчика покалечили в драке, и он стал инвалидом.

По словам знакомых, Бычков проявлял агрессию к родным.

«Сашка был тихий, но у него случались внезапные вспышки гнева. Мы не раз наблюдали, как он с ожесточением бил младшего брата Сергея. По-звериному, не слыша его мольбы о помощи. Крик стоял на всю улицу. Однажды чуть не убил свою мать, та успела выбить из его руки нож», — рассказывал о маньяке сосед.



Другой знакомый Бычкова сообщил журналистам, что за год до задержания он «стал одеваться во все черное, бриться наголо, увлекся биографией Адольфа Гитлера, рисовал на руке свастику».

За худобу и недюжинную физическую силу Бычкова звали Сушеный Рэмбо. Он сделал себе татуировку со словом «Браконьер» — это было одним из его прозвищ. Молодого человека также называли Хищником за любовь к сырому мясу и рыбе.

«Сырые еще пескари хороши. Сидишь на рыбалке с бутылочкой пивка, поймал рыбку и тут же ею закусил. И зеленым лучком заел», — рассказывал убийца во время интервью в колонии.



В Генпрокуратуре сообщили, что «при осмотре его жилья было обнаружено большое количество фильмов, содержащих сцены насилия (триллеры, ужасы)».

Что толкнуло Бычкова на убийства

Бычков рассказал, что он стал совершать преступления после того, как хулиганы искалечили его брата. Полицейские, по словам маньяка, не нашли нападавших, хотя все знают друг друга в Белинском.

«Я нашел и наказал [обидчиков брата]. Но убивать я стал не из-за брата или чего-то еще. Все вместе наложилось. У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. А тут еще брат, и меня переклинило», — сказал он беседе с Меркачевой.



Бычков считал, что субтильное телосложение дает ему алиби. По этой причине он не прятался от стражей порядка.

«Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство (когда трупы стали находить), а я рядом стоял, и никто не догадывается. Драйв такой. Я один раз утром иду, а у меня ботинки все в крови. Она запеклась аж. Все на меня смотрят, но молчат. Я пошел к колонке, отмыл и дальше по своим делам», — рассказывал он.



Как убивал маньяк

По данным следствия и согласно показаниям Бычкова, он убил девять человек, хотя правоохранительные органы проверяли его на причастность к 17 смертям.

«У Бычкова до 2009 года сформировалось негативное отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками и ведущим бродяжнический образ жизни. В связи с этим с сентября 2009 года по январь 2012-го он совершил убийства девяти человек, в основном из неприязненного к ним отношения. Своих жертв злоумышленник заманивал в безлюдные места, где обычно убивал ударом ножа в уязвимую часть головы либо использовал молоток. Тела Бычков расчленял и прятал», — заявили в Генпрокуратуре.



Первой жертвой Бычкова стал Евгений Жидков. Он пропал без вести 17 сентября 2009 года после того, как отправился в Белинский, чтобы получить в местном архиве справку о трудовом стаже для оформления пенсии. Убийца познакомился с Жидковым в рюмочной, затем пригласил домой переночевать и «поговорить за жизнь». Ночью маньяк зарезал гостя и расчленил его тело.

«Первый мой — вообще "левый" пассажир. Только познакомились, выпили, слово за слово. Я ему: "Че ты, угрожать мне будешь?!" И ножом его ударил», — вспоминал Бычков.



В ноябре 2009 года в Белинском пропал местный житель Владимир Березовский, который был одним из любовников матери Бычкова. По данным Ракитина, у мужчины был конфликтный характер, он любил выпить, бил сожительницу, а иногда и ее детей. Череп Березовского обнаружили через полгода после исчезновения мужчины в лесу на расстоянии трех километров от города.

Тогда Бычков попал в поле зрения силовиков после того, как обратился к врачам с серьезным порезом руки. Молодой человек рассказал дознавателю МВД, что случайно упал и поранился осколком стекла. Позже следователи выяснили, что нож, с помощью которого он расправился с ухажером матери, сломался при ударе о его ребро. Убийца добил свою жертву обломком лезвия.

В мае 2010 года в Белинском исчезли Лев Андреев и Алексей Кутузов, а в июле — Евгений Марширов. Они были убиты в парке.

Перед расправами Бычков подпаивал своих жертв. Он убил Андреева одним ударом ножа в горло. Кутузов начал сопротивляться, нож сломался, после чего маньяк, как и в случае с Березовским, добивал жертву обломком лезвия. Он ударил Марширова кирпичом по затылку и зарезал.

Бычков затащил тела троих жертв в кусты и периодически возвращался на место преступления, чтобы наблюдать за останками и реакцией горожан на гнилостный запах. Они зажимали нос, морщились, плевались и ускоряли шаг. Но, как отмечает Ракитин, всем было глубоко безразлично, что является источником зловония.

Обезглавил трех мужчин

В августе 2010 года Бычков вновь вернулся к тому месту, где оставил трупы. Он отделил головы от тел Андреева, Кутузова и Марширова, положил их в полиэтиленовый пакет, а затем выбросил в лесу за городом. Впоследствии Бычков перенес останки в более людные места. Их нашли в сентябре 2010 года за городской баней и на местном рынке.

Следующей жертвой Бычкова стал Аркадий Аракелян, который заявил во время распития спиртных напитков, что знает про его причастность к расправам в городском парке. За молчание мужчина потребовал 15 тысяч рублей. Маньяк убил собутыльника, вырезал его сердце и съел.

«Я был в тот момент сильно пьяный и злой. Я у него сердце вырезал. Видел такое в фильме "Ганнибал" с Энтони Хопкинсом. Я положил сердце в пакет, принес в пустой дом, где часто бывал. Сварил и съел», — вспоминал он.



В 2011 году Бычков убил еще троих человек — Владимира Турусова, Сергея Лисянина и Сергея Сухарева. Маньяк совершал преступления у себя дома, а тела выбрасывал в расположенный неподалеку овраг. Он съел сердце Лисянина и бицепс Сухарева.

«Второго приготовил уже тщательнее. Сварил, воду слил, на сковородку, масличка растительного, посолил, перчиком. Потом с лимончиком и под водочку. Музыку включил», — рассказывал Бычков.



СМИ писали, что маньяк также ел печень жертв, но в интервью Меркачевой он назвал эту информацию ложной.

Убийца женился на американке

В 2018 году Бычков рассказал, что в колонии «Вологодский пятак» переписывается с девушкой из Невады. По словам маньяка, он планировал жениться на ней.

«Она работает продавцом. Пишет по-русски (изучает наш язык). Она узнала обо мне из сайта российских новостей. Девушка в курсе и про убийства, и про съеденные сердца. Это ее не оттолкнуло. Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может быть», — заявил Бычков в интервью Меркачевой.



Осенью 2020 года стало известно, что Бычков и его возлюбленная не только сочетались браком, но и обзавелись потомством. Мать маньяка утверждала, что у них родился сын. Авторы документального фильма «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка» рассказывали, что жену серийного убийцы зовут Кристина Варр. Она добивалась экстрадиции мужа в США.