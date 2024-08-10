Розовое молоко и другие мифы о бегемотах

Бегемоты, или гиппопотамы, с их массивными телами и уникальными поведенческими чертами, породили множество заблуждений. В этой статье "Рамблер" разберет их особенности и развенчает популярные мифы.

© dreamstime.com

Физические особенности бегемотов

Огромные размеры: бегемоты являются одними из самых крупных сухопутных млекопитающих. Взрослый гиппопотам может весить до 3,200 килограммов и достигать длины до четырех метров. Водный образ жизни: они проводят большую часть времени в воде, чтобы охладиться и защитить свою кожу от солнечных ожогов. Они могут оставаться под водой до пяти минут, а их глаза и ноздри расположены так, чтобы они могли дышать и наблюдать, оставаясь почти полностью погруженными. Уникальные кожные выделения: их кожа выделяет два типа кислот – hipposudoric acid и norhipposudoric acid. Эти вещества выполняют функции защиты от солнца и предотвращения инфекций.

Поведение

Хотя гиппопотамы выглядят неуклюже и медленно, они способны развивать скорость до 30 километров в час на коротких дистанциях. В случае угрозы их агрессивное поведение и способность быстро передвигаться делают их опасными противниками.

Бегемоты живут в группах, называемых стадами, которые могут включать до 30 особей. Во главе стада обычно находится доминирующий самец, который защищает свою группу от других самцов. Также они выходят из воды ночью, чтобы пастись на траве. Они могут проходить большие расстояния в поисках пищи и съедать до 40 килограммов травы за ночь.

Гигантский изопод — морской долгожитель из глубин океана

Мифы о бегемотах

Миф 1: Розовое молоко

Одним из самых распространенных мифов является утверждение, что бегемоты производят розовое молоко. На самом деле выделяющиеся их кожей типы веществ имеют красноватый и оранжевый оттенки. Когда эти секреты смешиваются с водой или грязью, они могут оттенять в розовый. Однако это не имеет отношения к цвету их молока, которое, как и у большинства млекопитающих, белое или кремовое.

Миф 2: Безобидные травоядные

Хотя бегемоты в основном питаются травой, они также могут проявлять хищническое поведение. Были зафиксированы случаи, когда они поедали туши других животных или нападали на них. Кроме того, ежегодно бегемоты ответственны за большее количество человеческих смертей в Африке, чем любые другие крупные животные, включая львов и слонов.

Ранее мы писали, почему животные-падальщики не травятся из-за поедания останков.