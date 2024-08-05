Пропавшая девушка провела три месяца в пещере и «превратилась в змею»

Пропавшую девушку из Индии нашли в пещере спустя несколько месяцев. Как пишет Times Now News, она вела себя как змея.

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Девушка из деревни Каривадих, штат Джаркханд, исчезла из дома около трех месяцев назад, еще весной. Жители поселка случайно нашли ее в пещере. При этом она вела себя как змея: ползла по земле и быстро шевелила языком, высовывая его изо рта. По информации источников, когда родные впервые узнали о местонахождении пропавшей, они не смогли вывести ее из пещеры. Им пришлось совершить киртан и пуджу — обряды почитания и благодарности. Только с их помощью они выманили девушку из глубины пещеры.

Часть процесса попала на видео, которое стало вирусным. На нем девушка ползет по каменному полу, а толпа поет, пытаясь успокоить ее. Девушка шевелит языком по-змеиному, а затем на время теряет сознание. На следующих кадрах ее можно увидеть стоящей прямо возле стены. По информации СМИ, после групповых песнопений и молитв родители увели девушку домой.

Комментаторы в интернете предположили, что девушка может страдать от психиатрических проблем. Часть пользователей усомнилась в аутентичности ролика, они предположили, что видео — постановка.

Ранее в Индии в лесу нашли американку, прикованную к дереву цепью. Она сообщила спасателям, что больше месяца ничего не ела.