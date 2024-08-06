Привидение нажаловалось на мужчину и того уволили

В американском штате Род-Айленд из-за жалоб призрака уволили сотрудника знаменитого дома с привидениями. Об этом сообщает WPRI.

© Lenta.ru

Брайан Дансеро работал в доме, фигурировавшем в фильме ужасов «Заклятие». Он утверждает, что однажды его вызвала работодательница — медиум Жаклин Нуньес. Она заявила, что общалась с призраком прежнего владельца дома, который жил в XIX веке. По ее словам, тот якобы видел, как Дансеро украл около трех тысяч долларов (около 250 тысяч рублей).

Хотя Дансеро отрицал кражу, Нуньес предпочла его уволить. Когда к ней обратился журналист WPRI, она подтвердила и увольнение, и его причину — донесения призрака, увидевшего преступление.

«Не играет никакой роли, верите вы в сверхъестественное или нет. Я, как и все остальные, имею право испытывать вещи, которые привносят в нашу жизнь смысл и понимание. И в том числе информируют нас о нечестивых деятелях и действиях», — Жаклин Нуньес, владелец дома с привидениями.

Ранее сообщалось, что юный житель Таиланда случайно украл игрушку из храма и пожаловался на привидений, которые стали его преследовать. Кроме того, у подростка появились проблемы со здоровьем.