Животные, предсказывающие природные катаклизмы

В течение веков люди наблюдали за поведением животных и заметили, что многие из них могут предсказывать стихийные бедствия. Уникальные способности позволяют им чувствовать изменения в окружающей среде задолго до того, как катаклизм станет очевиден для человека. Подробнее — в материале «Рамблера».

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Землетрясения

Домашние животные часто ведут себя беспокойно перед землетрясениями. Собаки могут начать лаять без видимой причины, а кошки прятаться. Ученые полагают, что животные чувствуют высокочастотные вибрации земли, которые предшествуют землетрясению. Лошади и крупный рогатый скот могут вести себя агрессивно, отказываться от пищи или пытаться сбежать из своих загонов.

Цунами

Рыбы и дельфины могут чувствовать изменения в водной среде, такие как подводные землетрясения, которые могут вызвать цунами. Они могут начать двигаться в противоположную сторону от эпицентра катаклизма. Слоны также известны своей чувствительностью к вибрациям земли. Перед цунами в 2004 году на Шри-Ланке и в Таиланде они начали двигаться вглубь островов, спасаясь от надвигающейся волны.

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Вулканические извержения

Змеи могут чувствовать приближающееся вулканическое извержение благодаря своей способности ощущать тепловые изменения в земле. В 1975 году перед извержением вулкана в городе Хайченг, Китай, было замечено массовое бегство змей из их подземных нор даже в зимний период. А птицы могут покидать свои гнезда и лететь в противоположном направлении от вулкана.

Штормы и ураганы

Исследования показали, что акулы могут предсказывать приближение штормов и ураганов. Они реагируют на изменения давления воды и могут покидать прибрежные районы перед началом шторма. Также перед началом сильных штормов и ураганов жабы могут проявлять необычное поведение, такое как массовая миграция.

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