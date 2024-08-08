Ученые подсчитали, сколько птиц гибнет после столкновения с окнами

Американские ученые подсчитали, что столкновения с окнами ежегодно приводит к гибели не менее одного миллиона птиц. Соответствующая научная статья была опубликована в журнале Plos One.

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Свои выводы исследователи основывают на данных, которыми располагают реабилитационные центры для животных в США. Отмечается, что лишь 40% птиц выживает после травм, полученных от такого столкновения. Но так как далеко не все из них попадают к ветеринарам, то это число можно считать сильно заниженным.

Наивысшего уровня смертность достигает осенью, когда птицы мигрируют, и летом, когда наступает сезон размножения. Сами столкновения происходят из-за того, что они с трудом различают прозрачное или зеркальное препятствие во время полета.

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