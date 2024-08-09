Почему на одном пляже часто находят кроссовки с оторванными ступнями

Море часто преподносит людям сюрпризы, которые объяснить очень сложно. Что только не выбрасывают волны на берег, начиная от шоколадных яиц и заканчивая мертвыми телами. Бывает и так, что на пляже оказываются части покойников, причем в очень странном виде.

На берег моря Селиш, что на границе США и Канады, уже много лет находят… человеческие ступни в кроссовках. Начиная с 2007 года, на ничем не примечательном морском пляже нашли двадцать ступней в кроссовках и одну в спортивном ботинке. Да, именно в спортивной обуви — не было ни ног в сапогах, ни в туфлях.

© Пляж моря Селиш

У полиции, изрядно уставшей выезжать на новые находки, было множество версий. Одно время даже думали, что в этой местности орудует маньяк-расчленитель, который с какой-то целью бросает ступни в море у берега.

Эту версию, как и многие другие, подтвердить не удалось, но другого разумного объяснения этому явлению не было. Только через 14 лет после обнаружения первого кроссовка разгадка была найдена, причем не полицейскими следователями, а зоологами.

Оказывается, во всем виноваты крабы и производители кроссовок, использующие пористый материал при изготовлении подошвы обуви.

Первый кроссовок со ступней на побережье Британской Колумбии нашла 12-летняя девочка в 2007 году. Всего через неделю еще один, из другой пары, но тоже с останками ноги, был найден на соседнем пляже. Общим у этих случаев было лишь то, что оба кроссовка были правыми.

Известие о находках быстро разнеслось по округе и породило немало слухов и страшилок. Именно тогда и появилась самая популярная версия о серийном убийце с побережья. 2008 год оказался особенно «урожайным» — посетители пляжа наши целых 5 кроссовок со ступнями.

К 2020 году у полиции была целая коллекция из 21 ступни в обуви и ни единой зацепки. На самом деле кроссовок было гораздо больше — шутники начали подбрасывать на пляжи моря Селиш кроссовки со свиными и куриными костями, находя это забавным.

Побережье стало своеобразной достопримечательностью и одинокий кроссовок у линии прибоя всеми воспринимался как вполне заурядное явление. Судмедэксперт из Службы коронеров Британской Колумбии Лора Язеджян рассказала как-то прессе, что с 2007 года в полицию поступили сотни звонков от граждан с самыми разными версиями.

«Мы выслушивали предположения о серийных убийцах или контейнерах с мигрантами на дне океана. Версии о пришельцах тоже были популярны. Еще звонили экстрасенсы и предлагали помощь».

Но разгадать загадку моря помогли не энтузиасты из народа и не полицейские сыщики, а ученые, изучавшие морскую живность. Тщательно изучив исходные данные, биологи обратили внимание, что все ступни были покрыты жировоском.

Эта субстанция образуется из мышц и кожи при длительном пребывании мертвого тела в воде. Все говорило о том, что кроссовки с ногами принадлежали утопленникам и находились в воде не день и не два. Покрытая жировоском плоть, к которой нет доступа кислорода, способна сохраняться долгие годы. Чтобы проверить гипотезу, в море Селиш были брошены трупы свиней и тут выяснилась еще одна важная деталь. Оказалось, что крабы и другая морская живность способны обглодать тело до костей буквально за 4-5 дней.

Стало понятно, что искать тела утопленников, которым принадлежит обувь, бессмысленно. Но почему крабы не тронули ступни мертвецов? Ноги сохранились благодаря кроссовкам, пористая подошва которых отлично плавала.

Крабы — любители мягких тканей и, в первую очередь, поедают мышцы и связки. После того как членистоногие съедали доступные им части ног, до защищенной кроссовком ступни, отделенная часть, благодаря пористой резине подошвы, всплывала и отправлялась в морское путешествие по воле волн.

Тут к делу подключались уже морские течение, которые и выносили ступни на берег строго в определенных местах. Проще говоря, человек мог погибнуть в волнах за десятки и даже сотни километров от пляжей Британской Колумбии, но его ступни рано или поздно оказывались там.

Недавно исследователи взяли анализ ДНК из некоторых находок и смогли установить личности нескольких погибших. Они с удивлением узнали, что ступня в ботинке принадлежала мужчине, пропавшем без вести еще в 1987 году. Это был турист, осматривавший местные скалы и не вернувшийся с очередной прогулки. По версии полиции он сорвался с обрывистого берега в море и погиб.

Всего определили личности 8 утопленников — их печальные участи были очень похожи.