Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

В штате Невада, США, семья, забравшая домой собаку из приюта, вернула ее, назвав скучной. Об этом пишет People.

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Сотрудники приюта в Лас-Вегасе рассказали, четырехлетний лабрадор-ретривер по кличке Дьюк любит спать и не отличается особым энтузиазмом. Это и не понравилось его бывшим владельцам: Дьюк оказался для них слишком неактивным. Они пожаловались, что пес даже не вставал встретить их, когда они возвращались домой.

Сотрудники приюта назвали нормальным то, что люди могут не сходиться характерами с какими-то животными. Работники пошутили, что Дьюк подходит тем, кого на вечеринках заставляют веселиться.

«Мы знаем, что найдется тот, кто оценит его размеренный вайб», — добавили они.

Ранее сообщалось, что четырехухий котенок попал в приют американского штата Теннесси и смог помочь сотрудникам учреждения. Необычный зверек поспособствовал тому, что местные жители стали оставлять пожертвования приюту и забирать из него бездомных животных.