Грибы захватят мир: как дары леса уничтожают все живое на своем пути

В сети появились впечатляющие фото грибов-дождевиков размером с футбольный мяч, которые выросли у детского сада на Самаркандском бульваре. А ранее подобными снимками делились жители Башкирии. Миколог Алексей Захарьинский рассказал «Вечерней Москве», чего еще можно ждать от даров леса.

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Грибы-дождевики, которые обнаружили в районе Выхино, совсем не те, которые мы привыкли собирать в лесу: грушевидные и шиповатые. Это особый их вид — головач гигантский. Он может весить больше четырех килограммов и достигать полуметра в диаметре. За последние десять лет в мегаполисе эти грибы наблюдали 27 раз. Так что редкость это невеликая! Появившись на одном месте, головачи могут не прорастать там длительное время или вообще исчезнуть. Они съедобны, но в городе их лучше не собирать, поскольку обладают способностью концентрировать опасные вещества. Учитывая, что головачи в Выхине — конечно, не аномалия, важно помнить, что грибы в целом могут быть опасны. Например, кордицепс. Он быстро поражает определенные виды насекомых, изменяя их поведение в своих целях. Может ли подобный гриб повлиять на людей? Считается, что нет, так как температура их тела слишком высока для развития кордицепса. Но вдруг он сумеет приспособиться в процессе эволюции?

А может ли гриб заставить человека совершить преступление? Да, если иметь в виду спорынью, паразитирующую на ржи и пшенице. Эпидемиолог и историк Мери Матасян давно установила прямую зависимость вспышек народных бунтов, восстаний от распространения этого паразитного гриба.

Угроза человеку

Дрожжевой грибок, который по-научному называется Candida auris, впервые описали в 2009 году, когда нашли в ухе японской пациентки. Широко о нем заговорили только в 2016 году, когда одновременно в нескольких странах произошли вспышки больничных инфекций, вызванных этими дрожжами, устойчивыми к известным лекарственным препаратам. Если не лечиться, то человек может умереть от септического шока или вызванного инфекцией поражения внутренних органов. Смертность при кандидемии (так называют присутствие грибка в кровяном русле. — «ВМ») составляет в среднем 25–30 процентов при средней частоте возникновения 8–9 случаев на сто тысяч человек, отмечают в открытых источниках.

Портят деревья

Опасны для деревьев трутовики. Поселившись на них, они разрушают их древесину. Споры этих грибов могут попасть в дерево, если на стволе есть определенные повреждения: спилы, морозобоины, ожоги. В итоге внутри ствола образуется грибница, которая постепенно разрушает структурную ткань растения.

Пробивают асфальт

Некоторые грибы способны пробить даже асфальт толщиной в 7 см! Например, всем известные шампиньоны. Как это происходит? Вода попадает во внутренние клетки гриба и вызывает напряжение, которое приводит к появлению внутреннего давления. Именно из-за этого шампиньоны становятся очень крепкими.

Превращает в зомби

Кордицепс — это паразитический гриб, который заражает насекомых: ос, цикад, гусениц, взрослых бабочек.... Чтобы превратить, например, муравья в «зомби», он нарушает его нервную систему. Насекомое покидает муравейник, поднимается на подходящее растение и висит на нем до самой смерти. Выражаясь образно, кордицепс превращает хозяина в транспортное средство для перемещения в место, где он может успешно созревать и распространять споры. А может ли кордицепс «зомбировать» человека? Да, но в случае мутации самого гриба. Он должен приспособиться к условиям жизни в организме человека. А именно к высокой для грибов температуре, превышающей 25–28 градусов.

Вызывает эпидемии

Мукормицет — плесневый грибок, который тоже вызывает инфекцию. Заражение его спорами происходит преимущественно воздушным путем — при вдыхании их извне. Патогенные грибы нередко находятся во влажных условиях — помещениях, почве, растениях, овощах и фруктах. Осложнений от мукормицета бывает много — все зависит от того, какой орган подвергся воздействию. Если это, например, центральная нервная система, то может развиться инсульт. А в случае со зрением — слепота. Активное распространение мукормикоза (заражение мукормицетами. — «ВМ») отмечали в 2021 году на территории Индии. Тогда в двух ее штатах, Раджастане и Телангане, объявили эпидемию.

Образует колонии

Аспергилл опасен для человека: попадая в организм, он начинает расти и размножаться, образуя колонии и выделяя токсины. Он поражает легкие и способен вызывать симптомы, подобные пневмонии. Инфицированный может умереть за 10–14 дней.

Осторожно, радиоактивно!

Есть грибы, которые усваивают радиоактивные вещества. Но не из воздуха, а из почвы! Именно поэтому они опасны для природы. Аккумуляторами считаются польский гриб, свинушка, масленок, моховик.

Разрушает леса

Корневая губка — распространенный дереворазрушающий гриб, который считается чрезвычайно опасным вредителем хвойных и лиственных деревьев. И это не случайно, ведь из-за него довольно часто усыхают леса, а городские парки теряют презентабельный вид. Страшно то, что корневая губка — это тяжелое грибковое заболевание, которое до сих пор полностью не изучено, а значит, эффективных мер для борьбы с ней пока недостаточно.

Не только калечат, но и лечат

Грибы обладают завидным потенциалом в различных сферах деятельности, особенно в медицине. Некоторые ученые говорят, что химическое соединение псилоцибин, производимое из 200 грибов, способно облегчать течение большого количества заболеваний: посттравматический синдром или депрессию. А еще проводят исследования относительно того, можно ли применять это средство для лечения болезни Альцгеймера. Однако сейчас использование этого препарата запрещено по объективным причинам.

Еще пластик выращивают

Группа американских биохимиков обнаружила в джунглях Эквадора гриб-эндофит, способный питаться, переваривая полиуретан. Исследования продолжаются. А еще грибы можно использовать в строительстве. Австрийские ученые уже сделали огнестойкие материалы из мицелия. А наши специалисты научились выращивать «пластик» из вешенок за две недели. Из них можно делать вазы, кружки, абажуры для ламп....