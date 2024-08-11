Ученые объяснили, как танцоры брейк-данса не ломают себе шеи

Брейк-данс прошёл долгий путь от зарождения в Бронксе до настоящего времени. Если вы смотрели когда-нибудь этот танец, вы наверняка задавались вопросом, как люди избегают травм, выполняя различные трюки.

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Брейкдансерам, также известным как B-boys, B-girls или breakers, не нужно придумывать никакие движения. Всё, что от них требуется, — развитие силы, контроля над телом. В этом нет ничего пугающего.

На Олимпийских играх два спортсмена одновременно будут соревноваться в импровизированных поединках. Группа судей оценит танцоров по пяти критериям: оригинальность, техника, музыкальность, исполнение и «словарный запас», который относится к диапазону использованных движений.

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Брейк-данс требует развитой мускулатуры шеи. Но как танцорам удаётся избежать травм, вращаясь на голове? Всё дело в биомеханике вращения головы. Чтобы выполнить этот трюк, брейкеры должны убедиться, что они вращаются достаточно быстро, а их торсы достаточно жёсткие. Управлять скоростью вращения танцоры могут при помощи приближения или отдаления рук и ног от оси вращения.

Вращение на голове (хедспиннинг) может казаться лёгким со стороны, но в действительности он способен привести к серьёзным травмам и создаёт большую нагрузку на шею. Результаты одного исследования показали, что у брейкеров была гораздо большая сила шеи при всех её движениях и в нейтральном положении. Другое исследование продемонстрировало, что почти половина всех танцоров брейк-данса жалуются на боли в шее и растяжения.