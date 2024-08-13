Как можно определить, кто перед тобой — оборотень или человек

Так называемые «оборотни в погонах» — очень популярное выражение из современной российской действительности. Их регулярно арестовывают, в последнее время особенно часто — и в Минобороны, и в МВД, и, увы, в ФСБ тоже. Бывают ли оборотни без погон, так сказать, в штатском? В легендах всех стран и народов они присутствуют, причём основная канва этих историй примерно одинаковая. Дыма без огня, как известно, не бывает, значит, как говорил Фокс Малдер, истина где-то рядом.

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260 лет назад, летом 1764 года, в графстве Жеводан что на юге Франции появилось некое существо, нападавшее на людей. Причём оно не просто их убивало, тварь питалась человечиной, немногие выжившие описывали её как гигантского волка. Все попытки уничтожить людоеда странным образом заканчивались неудачей, чудовище куда-то пропадало, а потом снова выходило на свою страшную охоту.

Население стало волноваться, информация дошла до Парижа, и в 1767-м власти организовали самую настоящую войсковую операцию по уничтожению так называемого Жеводанского зверя. Несколько тысяч загонщиков шли частой цепью в пределах видимости друг друга, солдаты и охотники имели приказ стрелять во всё, что движется. Причём не только в волков, особое внимание нужно было обращать на крупных молодых мужчин, которые попались на их пути. Потому что поступила информация — волк мог обратиться в человека.

Его тогда убили, 19 июня 1767 года некий охотник Жан Шастель застрелил Жеводанского зверя. Труп исследовали и обнаружили, что это не совсем волк. Или совсем не волк… Причём дело вовсе не в чудовищных размерах твари — даже палеонтологи не находили таких больших реликтовых хищников, — а в неких особенностях строения организма. Об этом сохранилась весьма противоречивая информация, но опознать обычного волка люди тогда умели. Так как на них частенько охотились.

За два с половиной столетия данная история обросла массой досужих вымыслов, однако на фейк она как-то не особо похожа. Герою-охотнику поставили памятник, его можно увидеть и сегодня, а в тех краях леденящие душу рассказы бытуют и поныне. Дети XXI века, конечно, уже не особо в них и верят, но старшее поколение относится ко всему более чем серьёзно. Так как это некогда было.

Что именно было, правда, никто не знает и особо не понимает. Но большая часть версий так или иначе сходится к теме оборотней. А ведь вроде как на дворе электронно-космический век, как же так? Вот так… Хотя бы потому, что наука до сих пор молчит. Время от времени учёные мужи что-то невнятно вещают на тему какой-то гиены или её мифической помеси с собакой, но идентифицировать такого хищника во Франции тогда прекрасно умели, в Африке народ периодически охотился.

В «цивилизованной» Европе всё как всегда жестоко и кроваво, наши отечественные оборотни выглядят гораздо симпатичней. Князь Вольга (Вольх) Всеславич как раз был таковым, мог обращаться в волка. Свое умение использовал на войне, когда ходил в разведку, в общем, занимался делом. Воспоминания о нём в сказаниях сохранились самые хорошие — защитник земли русской. А то, что оборотень — так наш оборотень же, свой! Кстати, Серый волк — друг Ивана-царевича, — вне всякого сомнения, тоже был оборотнем,

В скандинавской мифологии ульфхеднары тоже зачастую вполне себе положительные персонажи, это не более чем люди, просто особые. У американских индейцев ситуация аналогичная, причём там воины и шаманы обращались не только в волков, но и в ягуаров. Как вариант — в больших рысей, но это уже женщины. И не только у индейцев.

Что характерно — в медведей, львов и тигров люди никогда не превращаются, в зайцев и хомяков тоже. Наверное, потому, что закон сохранения материи (и энергии) никто ещё не отменял. Если допустить, что среди нас живут люди, которые умеют по своему желанию менять форму своего тела, то всё становится на свои места. Особо крупный волк, ягуар или очень большая рысь — эти звери равны по массе человеку, поэтому в них вполне можно обратиться. Если, конечно, это изначально был не совсем человек.

Или совсем не человек. Вспомним фантастический роман Клиффорда Саймака «Принцип оборотня», там искусственный человек Эндрю Блейк мог превращаться в инопланетных существ — Охотника и Мыслителя. Или в кого-то ещё, чью ДНК он «попробовал», то есть, условно говоря, кого куснул или скушал.

Возможно ли такое на практике, в природе? Да, учёные — те, что не особо зашоренные, не «академические — такую возможность вполне допускают. В пользу этой версии говорят и народные наблюдения. Так, согласно преданиям всех стран и народов детёныши оборотней рождаются без костей, какой-либо скелет они обретают позже. И в момент трансформации оборотень очень уязвим, так как идёт перестройка организма и все его ресурсы направлены на создание новой структуры тела.

Есть гипотеза, что оборотни — древние жители Земли, которые ранее как бы паразитировали на животных, то есть жили в их среде. Так просто было удобно — вместе охотиться, защищаться. Но потом появились люди — мы тут пришлые, от местных обезьяны произошёл лишь чрезмерно волосатый экс-пастор Чарльз Дарвин — и оборотни сменили «носителей». То есть стали людьми, пусть и с несколько иной физиологией.

Данная версия вполне объясняет и существование «бессмертных» индивидуумов, а также их потомков — просто это не совсем обычные люди. Если принцип функционирования организмов оборотней описан верно, то у них регенерация работает на порядки сильней, чем у нас — они постоянно молодые.

То есть вполне возможно, что Вольга Всеславич жив-здоров и поныне.