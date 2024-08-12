Мужчина прервал отпуск из-за тещи, которая пользовалась его зубной пастой

Мужчина из США бросил свою семью во время отпуска из-за тещи, которая воспользовалась его зубной пастой, пишет NDTV. По словам американца, поступок женщины его сильно разозлил.

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Как рассказал мужчина, он вместе с женой, тещей и ребенком приехали в Венецию, так как давно мечтали посетить этот город. Организацией путешествия занималась его супруга, которая забронировала только один номер на четырех человек.

«Теща постоянно нарушала мое пространство. Для меня это очень негигиенично, и мне не нравится, что она сидела на кровати, которую я делю с женой, поскольку я очень закрытый человек», — объяснил он.

Все это ухудшало атмосферу в отпуске, но последней каплей для мужчины стало то, что теща воспользовалась его зубной пастой.

«Мне сразу стало плохо», — добавил он.

После этого в семье разгорелся скандал, а американец поменял билеты и улетел обратно домой, не дожидаясь конца отпуска.

«Моя жена звонила мне несколько раз после этого, кричала на меня и говорила, что наша дочь расстроена», — вспоминает мужчина.

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