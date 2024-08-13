Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов

В новой книге «Честная женщина» американская писательница Шарлотт Шейн рассказала, как занималась проституцией. Об этом пишет издание Daily Mail.

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По словам бывшей проститутки, ее женатые клиенты часто признавались, что жены по разным причинам отказываются заниматься с ними сексом. Некоторые из них лелеяли постыдные сексуальные фантазии, не находившие отклика у супруг. Другие опасались рассказывать о своих желаниях.

Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. Однажды это действительно случилось, однако разыгрывать такую фантазию в постели жена наотрез отказалось. В итоге он пришел к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая рассказывает ему, насколько он хуже ее любовника.

Я запомнила этого мужчину. Главным образом, потому что он был молодым и привлекательным. Из-за его большого члена было трудно говорить о его неадекватности с серьезным выражением на лице Шарлотт Шейн бывшая проститутка

У другого клиента, работавшего авиадиспетчером, была очень сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство и разбогатеют. По словам Шейн, они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».

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