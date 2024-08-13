Крокодил съел справлявшую нужду женщину

Пожилую женщину из Индии съел крокодил. Об этом пишет Times of India.

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В воскресенье, 11 августа, 75-летняя Рамвати Кори из деревни Джинна в округе Майхар отправилась к пруду на окраине поселка, чтобы справить нужду, и не вернулась. Через некоторое время ее стали искать. Односельчане нашли ее у пруда, но помочь ей уже не смогли. Характер травм женщины явно указывал на то, что на нее напал крокодил. По всей видимости, местные жители спугнули его, когда искали Кори.

Полицейский из участка Рам Нагар рассказал, что пруд, где хищник напал на справлявшую нужду женщину, находится всего в двух километрах от плотины Бан Сагар. По его словам, в сезон дождей там легко можно встретить крокодила. Тело женщины было отправлено на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что в Австралии отец семейства прогуливался по берегу реки, когда он обвалился. Упавшего в реку мужчину на глазах у жены утащил и съел крокодил.