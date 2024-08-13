Цыпленок с четырьмя лапами вылупился в США

У фермеров из США из яйца вылупился цыпленок-мутант. Об этом пишет Inform NNY.

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Во время сельскохозяйственной выставки Mississippi Valley Fair в штате Айова родился редчайший цыпленок с четырьмя лапами. Подобные мутации случаются в одном случае из десяти миллионов. Сначала фермер Гэри Кааса не понял, что у птицы две пары лап.

«Мне показалось, что он лежал на другом цыпленке, но как же я ошибался — у него оказалось четыре ноги», — сказал Кааса. По его словам, понять, что цыпленок особенный, можно только перевернув его — иначе лишних лап не видно.

Кааса и его дочь-ветеринар считают, что цыпленок полностью здоров и никаких рисков для его жизни нет.

«Это будет здорово, мы планируем снова привезти его в следующем году и через год после этого, чтобы показать всем, как он растет и как все происходит», — рассказал Кааса.

Пока еще рано говорить, курица это или петух. Фермер отметил, что пол можно будет определить примерно через три недели по рисунку перьев.

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