Пакистанца посадили на четверть века за богохульство

В пакистанском Хайдарабаде мужчину приговорили к 25 годам строгого режима по обвинению в богохульстве. Об этом пишет газета The Dawn.

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Помимо тюремного срока, обвиняемому присудили штраф в размере 500 тысяч рупий (около 160 600 рублей). В случае неуплаты объявившему себя пророком Мухаммедом придется дополнительно отсидеть еще три месяца.

Ранее россиянин попал под проверку полиции из-за фотографии в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Активисты местной «Русской общины» пожаловались на то, что он «занимается богохульством» и «воображает из себя Христа».