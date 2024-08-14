Как первый трансгендер-инвалид добрался до Паралимпиады

Фабрицио Петрилло занимался лёгкой атлетикой с детства. Подростку пришлось уйти из спорта в 14 лет, когда ему диагностировали болезнь Штаргардта – дегенеративное заболевание глаз, не поддающееся лечению. В университете 20-летний юноша увлёкся мини-футболом и даже пробился в паралимпийскую сборную Италии.

© Соцсети // Валентина Петрилло

Но Фабрицио жаждал исполнить мечту детства – выступить на международных стартах как спринтер. И мечта осуществилась в 2021 году на чемпионате Европы. Вот только приехала туда уже Валентина Петрилло – в возрасте 45 лет Фабрицио начал гормональную терапию, которая в итоге позволила спортсмену снизить уровень тестостерона до допустимых значений.

Да, а вы, должно быть, грешным дело подумали, что с церемонией закрытия парижских Игр концентрация бреда в спортивном инфополе наконец снизится. Но Петрилло спешит вас разочаровать. Так как на парижской Паралимпиаде мы увидим первого в истории соревнований трансгендера. И если в ситуации с алжирской и тайваньскими боксёршами не всё однозначно, то допуск Петрилло кажется вопиющим абсурдом.

Начнём с того, что участие Петрилло – первое последствие отказа Международного олимпийского комитета (МОК) регулировать участие трансгендеров в Играх. Скандальная реакции общественности на присутствие Лорел Хаббард в Токио вынудила руководство комитета передать полномочия в установлении соответствующих правил руководящему органу каждого вида спорта.

Распространилось это, разумеется, и на Международный паралимпийский комитет (МПК). Петрилло допустила World Para Athletics – международная федерация лёгкой атлетики. Требований для допуска два: юридическая смена пола и успешное прохождение гормональных тестов.

То есть даже хирургическое вмешательство не обязательно. И, судя по информации итальянских активисток из RadFem Italia, на операционный стол Петрилло действительно не ложился – на соревнованиях в Италии ему запрещено заходить в женские раздевалки из-за мужских половых органов.

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В успешном отборе спортсмена на Паралимпиаду никто не сомневался. Петрилло штампует национальные титулы и даже завоевал две «бронзы» на чемпионате мира в 2023-м. Мог он оказаться и в Токио, но после скандала с Лорел Хаббард национальная федерация исключила Петрилло из состава сборной, что вызвало ярость ЛГБТ*-сообщества.

Перед парижской Паралимпиадой спринтер пригрозил федерации судом, если повторится сценарий трёхлетней давности. Чиновники, похоже, и впрямь испугались, а сам Петрилло назвал свой допуск до Игр «важным символом инклюзивности».

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Но здравомыслящая общественность, конечно, осталась в шоке. Итальянские бегуньи, которым не повезло состязаться с читером, с горечью задавали резонный вопрос: мол, и много вы знаете 50-летних атлеток, способных выигрывать медали на таком уровне в соперничестве с молодыми конкурентками?

Исчерпывающий заочный ответ дал Эндрю Парсонс, президент МПК. По его словам, наука до сих ничего не знает о различиях между мужчиной и женщиной. В подобном ключе, кстати, на днях высказался и Томас Бах. Но многие даже после этих заявлений надеются, что МПК в последний момент отстранит спринтера от соревнований.

Мы подобных иллюзий не питаем. И совсем скоро, уже на Играх в Париже, от действий спортивных властей вслед за итальянками, к огромному сожалению, пострадают и паралимпийские спортсменки.

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