Проснувшись ночью мужчина застал подругу за странным занятием и испугался

Пользователь Reddit рассказал на портале, что, проснувшись ночью, он застал свою девушку за странным занятием и испугался. Многие комментаторы выразили уверенность в том, что жить с его подругой небезопасно.

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По словам парня, в последние две недели ему казалось, что у него в ушах жидкость. Он счел, что заразился ушной инфекцией, и сходил к доктору, однако врач не обнаружил признаков заболевания.

Спустя некоторое время молодой человек проснулся ночью и понял, что его подруга наливает ему в уши воду.

«Это было что-то сюрреалистичное: лежать на кровати, пытаясь не двигаться, пока этот монстр заливал воду мне в правое ухо, и осознавать, что именно из-за нее у меня проблемы с ушами», — заявил рассказчик.

Парень отметил, что не стал выдавать себя и на протяжении всего процесса делал вид, что продолжает спать. Он услышал, как девушка, закончив заливать ему воду в уши, начала писать кому-то сообщение на телефоне, а потом легла спать.

По словам молодого человека, после инцидента он смог избавиться от большего объема воды в ушах и уже наладил слух. Автор поста счел, что возлюбленная неоднократно заливала ему воду в уши, пока он спал. Он также предположил, что такое поведение может быть связано с ее биполярным расстройством.

«Кто-нибудь слышал о чем-нибудь подобном? Я чувствую себя сумасшедшим, пока пишу это. И я в ужасе от того, с каким человеком я встречался все эти месяцы», — добавил рассказчик.

По его словам, он планирует расстаться с девушкой, а пока хочет максимально обезопасить себя.

«Ты в опасности. Не позволяй ей ночевать с тобой», «Дело не в биполярном расстройстве. Это садизм», «Беги от нее сейчас же», — обратились к автору поста комментаторы.

Некоторые предположили, что у девушки рассказчика может быть делегированный синдром Мюнхгаузена — расстройство, при котором люди намеренно вызывают у близких болезненные состояния или выдумывают их.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что услышал от невесты одну просьбу и задумался об отмене свадьбы. Многие комментаторы сочли, что его возлюбленная пока не готова к браку.